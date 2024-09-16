Экс-министр здравоохранения Иркутской области оперирует в военном госпитале

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов оперирует раненых в военном госпитале. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Народного фронта Иркутской области.
«В военном госпитале в ЛНР лечат бойцов СВО. Один из хирургов — бывший министр здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов. До недавнего времени работал в эвакогооспитале, теперь здесь», — рассказали АиФ-Иркутск общественники.
Алексей Шелехов поделился, что самое главное в жизни человека это его профессия. Каждый день он с удовольствием идёт на работу, так как там он нужен. Также Алексей Шелехов добавил, что победа куётся и в тылу и на территории СВО.
Также общественники передали хирургу аппарат для лечения и заживления глубоких ран. Теперь рану можно очистить за 5−8 дней вместо месяца и не нужно делать перевязок. Благодаря такому лечению пациент сможет быстрее восстановиться.