Чемпионат по гонке дронов собрал 38 финалистов из Омской области

На базе спортивной школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник» проходит чемпионат по гонке дронов, в который вступили более 1000 участников. В финальную стадию вышли 38 команд, представляющих 9 районов Омской области и город Омск. Глава министерства цифрового развития Денис Цуканов отметил, что будут созданы условия для популяризации и развития этого вида спорта. Заместитель министра спорта Дмитрий Зданович добавил, что гонка дронов становится все более популярной в Омской области. Стоит отметить, что это первый чемпионат по гонке дронов, проводимый в нашем регионе.