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Движение транспорта ограничат по улице Чехова в Иркутске с 16 сентября

Ограничение затронет определенный участок.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске по улице Чехова введут ограничение движения на проезд автотранспорта. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», на участке в районе дома № 6 будет затруднен проезд до 30 сентября.

— Ограничить движение транспорта с 09:00 16 сентября до 17:00 30 сентября 2024 года потребовалось для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта, — сказано в сообщении.

Специалисты приносят извинения за предоставленные неудобства и просят автомобиль=истов заранее планировать маршруты.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области в авариях получили травмы 49 человек. Часто причинами ДТП становилось несоответствие скорости условиям движения.