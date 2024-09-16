Движение транспорта ограничат по улице Чехова в Иркутске с 16 сентября

В Иркутске по улице Чехова введут ограничение движения на проезд автотранспорта. Как сообщили в тг-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска», на участке в районе дома № 6 будет затруднен проезд до 30 сентября.
— Ограничить движение транспорта с 09:00 16 сентября до 17:00 30 сентября 2024 года потребовалось для проведения работ по вскрытию тепловой сети и ремонта, — сказано в сообщении.
Специалисты приносят извинения за предоставленные неудобства и просят автомобиль=истов заранее планировать маршруты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области в авариях получили травмы 49 человек. Часто причинами ДТП становилось несоответствие скорости условиям движения.