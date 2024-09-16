Куда звонить красноярцам, если в квартире холодные батареи

КРАСНОЯРСК, 16 сентября, ФедералПресс. На прошлой неделе представители управляющих компаний и собственники зданий Красноярска должны были открыть задвижки для подачи тепла в дома. Однако, если в квартирах до сих пор холодно, можно позвонить на горячую линию и пожаловаться. Об этом сообщили в администрации года.