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Куда звонить красноярцам, если в квартире холодные батареи

КРАСНОЯРСК, 16 сентября, ФедералПресс. На прошлой неделе представители управляющих компаний и собственники зданий Красноярска должны были открыть задвижки для подачи тепла в дома. Однако, если в квартирах до сих пор холодно, можно позвонить на горячую линию и пожаловаться. Об этом сообщили в администрации года.

«Специалисты управляющей компании помогут решить вопрос с поступлением горячей воды в батареи», — сообщили в пресс-службе.

В случае если батареи в квартирах по-прежнему остаются холодными, то жители столицы Красноярского края могут позвонить по телефонам горячих линий и задать вопросы по отоплению.

Железнодорожный район — 221−20−64; Центральный район — 227−38−76; Октябрьский район — 247−01−47; Советский район — 269−45−45; Кировский район — 222−37−37; Ленинский район — 264−16−73; Свердловский район — 261−18−33.

Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00, а перерыв — с 13:00 до 14:00.

Напомним, что в этом году отопительный сезон в Красноярске начался раньше обычного.

ЖКХ