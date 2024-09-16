Куда звонить красноярцам, если в квартире холодные батареи

«Специалисты управляющей компании помогут решить вопрос с поступлением горячей воды в батареи», — сообщили в пресс-службе.
В случае если батареи в квартирах по-прежнему остаются холодными, то жители столицы Красноярского края могут позвонить по телефонам горячих линий и задать вопросы по отоплению.
Железнодорожный район — 221−20−64; Центральный район — 227−38−76; Октябрьский район — 247−01−47; Советский район — 269−45−45; Кировский район — 222−37−37; Ленинский район — 264−16−73; Свердловский район — 261−18−33.
Звонить можно в будние дни с 9:00 до 18:00, а перерыв — с 13:00 до 14:00.
Напомним, что в этом году отопительный сезон в Красноярске начался раньше обычного.