На Среднем Урале до конца недели сохранится теплая погода и ожидаются заморозки

Днем понедельника умеренно-холодный воздух затронет южные и восточные районы области, поэтому самые высокие температуры ожидаются на севере региона — по области будет +16°..+21°. В ночь на вторник ясной погоде и слабом ветре прогнозируются заморозки до −1°..-3° в южных и восточных районах. В среду антициклон, долгое время преобладавшего над европейской частью страны и над Уралом, будет разрушаться, из-за чего по этим регионам начнет распростаняться холодный воздух. В Свердловской области начало существенного похолодания может прийтись на субботу: оно продлится несколько дней, за этот период на севере и западе области есть шансы на мокрый снег.