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На Среднем Урале до конца недели сохранится теплая погода и ожидаются заморозки

До конца недели в Свердловской области будет сохраняться теплая погода: с понедельника по пятницу средняя температура ожидается выше нормы от 2−4° на юге области до 5−7° на севере, на выходных придет кратковременное похолодание, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Коммерсантъ

Днем понедельника умеренно-холодный воздух затронет южные и восточные районы области, поэтому самые высокие температуры ожидаются на севере региона — по области будет +16°..+21°. В ночь на вторник ясной погоде и слабом ветре прогнозируются заморозки до −1°..-3° в южных и восточных районах. В среду антициклон, долгое время преобладавшего над европейской частью страны и над Уралом, будет разрушаться, из-за чего по этим регионам начнет распростаняться холодный воздух. В Свердловской области начало существенного похолодания может прийтись на субботу: оно продлится несколько дней, за этот период на севере и западе области есть шансы на мокрый снег.

В Екатеринбурге днем установится погода в районе +18°..+20°, в основном малооблачно, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 1−5 м/с. Во вторник ночью до +5°, днем воздух прогреется до +21°, в среду — ночью +9°, днем +23°, в четверг — ночью +10°, днем +22°, в пятницу — ночью +9°, днем +20°. На выходных температура опустится ниже двадцатиградусной отметки: 21 сентября ночью ожидается +10°, днем до +16°, 22 сентября ночью похолодает до +9°, днем температура поднимется до +11°.

Напомним, теплый период в Екатеринбурге продлится как минимум до 18—19 сентября, по оптимистичным прогнозам — до конца месяца. При этом начало отопительного сезона в городе запланировано на 16 сентября.