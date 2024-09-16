«Жене не понравилось обслуживание»: мужчина жестоко избил 17-летнего продавца в торговом центре Улан-Удэ

В столице Бурятии взрослый мужчина набросился с кулаками на подростка. Это произошло в субботу, 14 сентября, в одном из крупнейших торговых центров города. В случившемся уже заинтересовались правоохранительные органы.
Как стало известно КП-Иркутск, в тот день 17-летний парень работал в павильоне, который принадлежит его родителям. В один момент к нему подошел агрессивно настроенный незнакомец. На вид — средних лет. Диалог быстро перешел в рукоприкладство: мужчина вошел на территорию магазина и начал бить подростка по лицу, хватать за волосы, а затем повалил на пол, где продолжил забивать кулаками по голове. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.
— Рядом с ним все это время стояла женщина с ребенком на руках, — рассказала журналисту «Комсомолки» мама пострадавшего. — Судя по видео, сначала она подошла к торговому островку, затем ушла, а вернулась уже с этим мужчиной. Прозвучала версия, что ей не понравилось обслуживание, и она попросила мужа наказать моего сына.
Свидетелями жестокого избиения стали проходившие мимо женщины. Они попытались остановить нападавшего, но тот не реагировал. Остановился «боец» только после уговоров своей спутницы. Напоследок он дважды пнул обессиленного подростка ногами по лицу.
— Сын помогает в нашем семейном бизнесом уже два года — опыт большой. К тому же, мы всегда воспитывали в нем уважение к старшим. О том, чтобы хамить взрослым, даже нет и речи. В основном нас посещают постоянные клиенты. И они всегда хорошо отзываются о работы сына. Называют его воспитанным и доброжелательным.
Парень попал в больницу в тяжелом состоянии. По неподтвержденной информации, ему диагностировали черепно-мозговую травму.
Родители подростка обратились с заявлением в полицию. С 15 сентября начался розыск подозреваемого. Фото мужчины и видео нападения распространили во всех пабликах Бурятии. Шокированные кадрами пользователи сети потребовали для обидчика самого сурового наказания.
— Подозреваемый задержан, — сообщила мама парня.
В полиции официальную информацию на момент публикации материала не предоставили.
— Прокуратура Республики Бурятия контролирует ход и результаты проверки, организованной органами предварительного расследования по факту причинения 14 сентября 2024 года посетителем торгового центра города Улан-Удэ телесных повреждений 17-летнему юноше, — сообщают в пресс-службе ведомства. — Обстоятельства произошедшего и тяжесть полученных травм устанавливаются. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних, законности принятого по ее результатам правового решения.