«Жене не понравилось обслуживание»: мужчина жестоко избил 17-летнего продавца в торговом центре Улан-Удэ

— Сын помогает в нашем семейном бизнесом уже два года — опыт большой. К тому же, мы всегда воспитывали в нем уважение к старшим. О том, чтобы хамить взрослым, даже нет и речи. В основном нас посещают постоянные клиенты. И они всегда хорошо отзываются о работы сына. Называют его воспитанным и доброжелательным.