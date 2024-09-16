«Вывоз ненужных вещей»: москвичи стали чаще избавляться от старой техники

Вещи отправляют в специализированные пункты экологичной утилизации и переработки. Там их сначала измельчают, а затем путем воздушно-магнитной сепарации разделяют на черные и цветные металлы, пластик и прочие отходы. Из этих материалов получаются новые изделия. Свыше 85 процентов сдаваемых предметов перерабатывается и используется повторно.