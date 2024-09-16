«Вывоз ненужных вещей»: москвичи стали чаще избавляться от старой техники

Москвичи стали чаще пользоваться сервисом «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru. За минувшее лето специалисты вывезли из квартир на 12 процентов больше ненужных и старых вещей, чем за аналогичный период прошлого года.
Чаще всего горожане избавляются от крупногабаритной бытовой техники. В период отпусков жители столицы заказали бесплатный вывоз около 2,8 тысячи холодильников, 2,5 тысячи стиральных машин и 1,4 тысячи кухонных плит. Стиральных машин сдали на 27 процентов больше в сравнении с летом прошлого года.
Вещи отправляют в специализированные пункты экологичной утилизации и переработки. Там их сначала измельчают, а затем путем воздушно-магнитной сепарации разделяют на черные и цветные металлы, пластик и прочие отходы. Из этих материалов получаются новые изделия. Свыше 85 процентов сдаваемых предметов перерабатывается и используется повторно.
Основную часть вещей вывозят бесплатно. Заказать услугу можно на портале mos.ru. Для этого нужно заполнить специальную форму, указав количество предметов, адрес, удобные дату и время вывоза.
Как отмечают в столичном Департаменте информационных технологий, еженедельно специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» обрабатывают свыше 700 обращений. Благодаря проекту жители экономят силы и время: вывоз осуществляется семь дней в неделю. Воспользоваться услугой могут жители всех округов Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО.
Некоторые крупногабаритные изделия необходимо демонтировать самостоятельно: например, встроенные стиральные и посудомоечные машины. Газовые плиты, которые относятся к пожароопасным приборам, отключать от основной магистрали могут только сотрудники специализированной службы.
Помимо бытовой техники, москвичи могут дать вторую жизнь ненужной мягкой и корпусной мебели, железным дверям, неработающим транспортным средствам, журналам, газетам, тетрадям и другим старым или сломанным вещам. С полным перечнем доступных к вывозу предметов можно ознакомиться на странице сервиса.
Работу и развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей» курируют столичные департаменты информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняет специализированная организация-партнер.
Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.