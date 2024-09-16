Зима ближе, чем кажется: температура устремится к нулю на этой неделе в Хабаровске

Относительно теплое начало сентября немного порадовало хабаровчан, но уже скоро в город придет настоящая осень. Синоптики обещают заметное снижение температур. Не обойдется и без дождей с ветром. Поэтому сейчас самое время приготовится к холодам и достать теплую одежду. Она может пригодиться уже к концу недели. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
16 и 17 сентября погода в Хабаровске будет относительно комфортной. Ночью температура будет держаться в районе +10 градусов. Днем воздух прогреется до +20+22 градусов. В эти два дня осадков не ожидается, а ветер будет умеренным без сильных порывов. А вот к концу рабочей недели температура в Хабаровске устремится к нулю.
"В дальнейшем температура будет понижаться. Ночи станут более холодными. К концу недели не исключено понижение ночных температур до 2−4 градусов выше нуля. Днем тоже будет холодать. 18−19 числа ожидается около 16−18 градусов, а 20 и 21 — 13−15 градусов тепла, — рассказал Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Тенденция к похолоданию на этой неделе будет наблюдаться во всем регионе. Во вторник на юге края сохранится еще относительно теплая погода. Температура ночью будет около 6−11 градусов выше нуля, днем примерно 18−23. Но уже со среды в Хабаровский край придет более холодная воздушная масса с севера и северо-запада.
В середине и к концу недели фон ночных температур понизится до +3+8 градусов. 18 и 19 сентября ожидается +15+20 градусов, а к концу недели, по предварительному прогнозу, днем воздух будет прогреваться не выше +15+20 градусов.