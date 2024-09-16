Зима ближе, чем кажется: температура устремится к нулю на этой неделе в Хабаровске

16 и 17 сентября погода в Хабаровске будет относительно комфортной. Ночью температура будет держаться в районе +10 градусов. Днем воздух прогреется до +20+22 градусов. В эти два дня осадков не ожидается, а ветер будет умеренным без сильных порывов. А вот к концу рабочей недели температура в Хабаровске устремится к нулю.