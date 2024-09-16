В Омскую прокуратуру направлено уголовное дело о производстве 69 кг наркотиков

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по делу 45-летнего жителя Иркутской области, который обвиняется в незаконном производстве 69 кг наркотических средств. Его действия подпадают под статьи 228.1 и 228.3 УК РФ о незаконном производстве, сбыте и хранении наркотиков в особо крупных размерах. Согласно версии следствия, в августе 2023 года обвиняемый, следуя указаниям сообщника, приобрел частный дом в одном из районов Омской области. В этом доме он оборудовал лабораторию для производства наркотиков, закупив необходимое оборудование и химические реактивы. С сентября по ноябрь 2023 года мужчина незаконно изготовил около 69 кг мефедрона, часть из которого была сбыт в тайниках на территории лесополосы. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Омской области, которые обнаружили и изъяли наркотическое средство и лабораторное оборудование на месте преступления. Уголовное дело направлено в Омский областной суд для дальнейшего рассмотрения. Санкция статьи предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.