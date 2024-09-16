В Омской области синоптики рассказали о погоде в начале недели

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Понижение температуры воздуха и небольшие осадки ждут омичей в начале недели, с понедельника, 16 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Так, по данным синоптиков, из-за вторжения холодного циклона, температура воздуха начнет понижаться. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов, местами опустятся до 0, а где-то будут фиксироваться заморозки до −5 градусов. Днем температура воздуха будет составлять от +10 до +15 градусов.