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В Омской области синоптики рассказали о погоде в начале недели

Стоит ждать заморозков, отмечают специаолисты.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Понижение температуры воздуха и небольшие осадки ждут омичей в начале недели, с понедельника, 16 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Так, по данным синоптиков, из-за вторжения холодного циклона, температура воздуха начнет понижаться. В ночные часы столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов, местами опустятся до 0, а где-то будут фиксироваться заморозки до −5 градусов. Днем температура воздуха будет составлять от +10 до +15 градусов.