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Беспрецедентный по масштабу рейд по мигрантам провели в Красноярске

В Красноярске правоохранительные органы проверили 520 людей из стран СНГ на рынках «Южный» и «Луч», чтобы убедиться, что они соблюдают законы о миграции.

В операции участвовали различные службы, такие как полиция, ФСБ и таможня, с поддержкой Росгвардии. Все 520 человек были доставлены в отдел полиции для проверки их личных данных и возможного участия в правонарушениях. В результате было составлено 24 протокола за нарушения миграционных правил, включая: нарушение иммиграционных правил; нарушение пограничного режима; пребывание в России без разрешения; незаконная работа в России; неправильная регистрация мигрантов.

Также было зарегистрировано 50 случаев, связанных с фиктивной регистрацией и организацией незаконной миграции.

Во время рейда мигрантам выдали 92 повестки для постановки на воинский учет и взяли образцы слюны для проверки на возможное участие в преступлениях. В итоге 7 нелегальных мигрантов должны покинуть Россию. В ГУ МВД России по Красноярскому краю отметили, что это один из самых масштабных рейдов, которые провели в регионе.