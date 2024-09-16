Беспрецедентный по масштабу рейд по мигрантам провели в Красноярске

В операции участвовали различные службы, такие как полиция, ФСБ и таможня, с поддержкой Росгвардии. Все 520 человек были доставлены в отдел полиции для проверки их личных данных и возможного участия в правонарушениях. В результате было составлено 24 протокола за нарушения миграционных правил, включая: нарушение иммиграционных правил; нарушение пограничного режима; пребывание в России без разрешения; незаконная работа в России; неправильная регистрация мигрантов.
Также было зарегистрировано 50 случаев, связанных с фиктивной регистрацией и организацией незаконной миграции.
Во время рейда мигрантам выдали 92 повестки для постановки на воинский учет и взяли образцы слюны для проверки на возможное участие в преступлениях. В итоге 7 нелегальных мигрантов должны покинуть Россию. В ГУ МВД России по Красноярскому краю отметили, что это один из самых масштабных рейдов, которые провели в регионе.