В дептрансе Перми объяснили причину простоя трамваев на улице 1905 года

Департамент транспорта Перми объяснил причину простоя трамваев на улице 1905 года в телеграм-канале «Пермский транспорт».
Речь идёт об инциденте, с которым пермяки столкнулись утром 16 сентября. В телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано видео, на котором заметно около 10 трамваев трёх разных маршрутов, который застряли на кольцевой развязке на улице 1905 года.
«Уже 11 трамваев стоит и так уже около часа. Они начали ехать, и один из трамваев сдал назад», — рассказал автор ролика.
Возле трамваев видно водителей в оранжевых жилетах, которые осматривают первый вставший вагон. В это время на остановке стоят возмущённые жители Перми, которые планировали уехать на трамвае в сторону центра города.
В 8:05 часов утра в телеграм-канале пермского департамента транспорта было опубликовано сообщение о том, что трамваи маршрутов № 4, 8 и 11 задерживаются в Мотовилихинском районе. Причиной дептранс назвал неполадки на линии. Движение было восстановлено в 8:34.