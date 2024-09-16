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В дептрансе Перми объяснили причину простоя трамваев на улице 1905 года

Утром 16 сентября три маршрута застряли в Мотовилихе.

Департамент транспорта Перми объяснил причину простоя трамваев на улице 1905 года в телеграм-канале «Пермский транспорт».

Речь идёт об инциденте, с которым пермяки столкнулись утром 16 сентября. В телеграм-канале «ЧП Пермь» было опубликовано видео, на котором заметно около 10 трамваев трёх разных маршрутов, который застряли на кольцевой развязке на улице 1905 года.

«Уже 11 трамваев стоит и так уже около часа. Они начали ехать, и один из трамваев сдал назад», — рассказал автор ролика.

Возле трамваев видно водителей в оранжевых жилетах, которые осматривают первый вставший вагон. В это время на остановке стоят возмущённые жители Перми, которые планировали уехать на трамвае в сторону центра города.

В 8:05 часов утра в телеграм-канале пермского департамента транспорта было опубликовано сообщение о том, что трамваи маршрутов № 4, 8 и 11 задерживаются в Мотовилихинском районе. Причиной дептранс назвал неполадки на линии. Движение было восстановлено в 8:34.