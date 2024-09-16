В дептрансе Перми объяснили причину простоя трамваев на улице 1905 года

В 8:05 часов утра в телеграм-канале пермского департамента транспорта было опубликовано сообщение о том, что трамваи маршрутов № 4, 8 и 11 задерживаются в Мотовилихинском районе. Причиной дептранс назвал неполадки на линии. Движение было восстановлено в 8:34.