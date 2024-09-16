На трассе под Красноярском снова изменилась схема движения

Как рассказали в пресс-службе Упрдор «Енисей», заработает прежде закрытый на ремонт участок с 854 по 856 км дороги. Движение запустится по двум полосам в одностороннем режиме по направлению из Красноярска в Иркутск. Проехать в противоположную сторону можно будет на параллельном участке дороги.