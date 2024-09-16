На трассе под Красноярском снова изменилась схема движения

В Красноярском крае на трассе Р-255 «Сибирь» в районе села Вознесенка с 16 сентября изменилась схема движения.
Как рассказали в пресс-службе Упрдор «Енисей», заработает прежде закрытый на ремонт участок с 854 по 856 км дороги. Движение запустится по двум полосам в одностороннем режиме по направлению из Красноярска в Иркутск. Проехать в противоположную сторону можно будет на параллельном участке дороги.
Ранее транспортный поток временно перенаправляли на один из участков дороги. Движение осуществлялось на двух полосах в каждую сторону.
Жители Вознесенки для движения в восточном направлении при выезде с улицы Юности на федеральную автодорогу необходимо повернуть направо, а через 500 м совершить разворот на специально устроенной петле.
Жителям деревни Лопатино, которые собираются в сторону Красноярска, также необходимо развернуться на петле в 500 м от выезда.