Эксперты дали несколько финансовых рекомендаций пенсионерам

Многие пенсионеры больше не копят деньги дома в стеклянной банке, а предпочитают, чтобы финансы работали и приносили доход. Ставропольским пенсионерам рассказали, как разобраться во множестве финансовых инструментов, которые помогут не только сберечь, но и преумножить средства.
Многие пенсионеры уже перевели свою пенсию на карту. При этом комиссию за ее обслуживание они не платят и могут получать процент на остаток или кешбэк. Становится все более востребованным и вклад под проценты.
Оформить пенсию можно везде — в социальном фонде России, МФЦ, банке. Специалисты банка помогают заполнить заявление на назначение и получение выплат, а также сами передают документы в СФР. Существует возможность и подачи заявления через дистанционные сервисы.
Важное значение имеют и занятия по финансовой грамотности, которые проходят, во многих офисах Сбера по четвергам и в других банках. На тех занятиях, которые посвящены кибербезопасности, участники узнают об уловках мошенников и о том, как обезопасить свои накопления.
Мобильные приложения позволяют не только управлять своими средствами, оплачивать услуги ЖКХ и другие расходы, но и регистрироваться в Госуслугах.
— Перевод пенсии на карту оценили уже многие жители Ставрополья серебряного возраста. Кто-то просто получает выплату и снимает наличные, а кто-то активно использует онлайн-сервисы и инвестирует, — поделилась заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Валентина Мишенькина.