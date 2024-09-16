Эксперты дали несколько финансовых рекомендаций пенсионерам

Важное значение имеют и занятия по финансовой грамотности, которые проходят, во многих офисах Сбера по четвергам и в других банках. На тех занятиях, которые посвящены кибербезопасности, участники узнают об уловках мошенников и о том, как обезопасить свои накопления.