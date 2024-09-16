Даты праздничных дней в 2024—2025 гг. изменили в Новосибирской области

Министерство труда России опубликовало обновлённый список праздничных выходных дней в 2025 году. Изменения коснулись и жителей Новосибирской области.
Празднование Нового года и Рождества продлится с 29 декабря 2024 по 8 января 2025.
В целом, праздники 2025-го распределились следующим образом:
* со среды, 1 января, по среду, 8 января (включительно);
* с субботы, 22 февраля, по воскресенье, 23 февраля;
* с субботы, 8 марта, по воскресенье, 9 марта;
* с четверга, 1 мая, по воскресенье, 4 мая;
* с четверга, 8 мая, по воскресенье, 11 мая;
* с четверга, 12 июня, по воскресенье, 15 июня;
* с понедельника, 3 ноября, по вторник, 4 ноября (включительно).
* среда, 31 декабря, также отмечена красным днём.