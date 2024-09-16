В Башкирии не подтвердился факт птичьего гриппа.

Напомним, из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Башкирская» в августе прошлого года производство яиц в республике сократилось на 26%. В текущем году, после реконструкции производственных помещений, предприятие возобновило работу. С февраля начался завоз молодняка птицы и 10 июня произведена первая партия яиц. Массовое производство продукции началось в августе. К концу этого года планируется произвести до 100 млн штук, сообщал ранее Башинформ со ссылкой на вице-премьера — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова.