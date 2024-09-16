Автобусы № 6 перестанут ходить в Красноярске

Автобусный маршрут № 6 «Кардиоцентр» — «ДК Кировский» прекращает работу. Об этом сообщили в городской администрации. Перевозчик отказался обслуживать данный маршрут по причине нехватки водителей. Соответствующее заявление было направлено в департамент городского хозяйства и транспорта.
Отметим, что данным маршрутом пользуются в основном жители микрорайона Преображенский, а также те, кто ездит в лечебное учреждение.
Теперь до остановки «Кардиоцентр» будет ходить только один автобусный маршрут — № 49. На правый берег жителям микрорайона придётся добираться с пересадками.
«Маршрут № 6 остаётся в реестре маршрутов регулярных пассажирских перевозок. В соответствии с законодательством после ухода перевозчика на его обслуживание будут искать другого подрядчика», — добавили в мэрии.