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Автобусы № 6 перестанут ходить в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общественный транспорт под этим маршрутом больше не будет курсировать с 25 сентября.

Источник: НИА Красноярск

Автобусный маршрут № 6 «Кардиоцентр» — «ДК Кировский» прекращает работу. Об этом сообщили в городской администрации. Перевозчик отказался обслуживать данный маршрут по причине нехватки водителей. Соответствующее заявление было направлено в департамент городского хозяйства и транспорта.

Отметим, что данным маршрутом пользуются в основном жители микрорайона Преображенский, а также те, кто ездит в лечебное учреждение.

Теперь до остановки «Кардиоцентр» будет ходить только один автобусный маршрут — № 49. На правый берег жителям микрорайона придётся добираться с пересадками.

«Маршрут № 6 остаётся в реестре маршрутов регулярных пассажирских перевозок. В соответствии с законодательством после ухода перевозчика на его обслуживание будут искать другого подрядчика», — добавили в мэрии.