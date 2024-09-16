В Ростовской области пропал 33-летний житель

В Новошахтинске больше месяца разыскивают пропавшего мужчину. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Алексей Майоров вышел из дома 5 августа. С того дня его больше никто не видел. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. За помощью они обратились к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких недель поисковики прочесывают все близлежащие районы области.
Рост пропавшего — около 167 сантиметров. У него нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. Во что был одет пропавший неизвестно.