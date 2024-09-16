В Челябинском аэропорту на шесть часов задерживается самолет до Москвы

Пассажиры утром 16 сентября не смогли вылететь из челябинского аэропорта в Москву. Авиарейс должен был отправиться в 7:10, но его отложили на шесть с лишним часов. Теперь вылет назначен на 13:35.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, авиарейс задерживается по техническим причинам.
Мы направили запрос о причинах задержки в авиакомпанию и опубликуем ответ, как только он поступит.
Напомним, в минувшие выходные самолет из Челябинска в Нижневартовск задержался на шесть часов. Накануне под угрозой оказался авиарейс из Санкт-Петербурга в Челябинск — пилотов пытались ослепить во время взлета, но все обошлось.