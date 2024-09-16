В Сочи расцвел гибискус, меняющий цвет лепестков

Об этом рассказала в своих социальных сетях ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани



Каждый распустившийся цветок этого растения начинает свой путь с нежного белого оттенка, который, как только солнце поднимается выше, постепенно трансформируется в светло-розовый. К полудню лепестки уже становятся насыщенно-розовыми, а по мере увядания они сворачиваются в комок и приобретают глубокий малиновый цвет. Это превращение происходит благодаря изменению кислотности клеточного сока цветка, на что реагируют растительные пигменты антоцианы. Необходимо отметить, что в коллекции «Дендрария», можно найти и немахровые сорта гибискуса изменчивого, которые имеют стабильную окраску.



В северо-восточной Индии цветы этого растения употребляются в пищу. Их обжаривают в кляре из рисовой муки, создавая вкусные и питательные закуски.



В китайской этномедицине гибискус изменчивый ценится как лекарственное растение. Отвар или настой из его цветков используется при различных заболеваниях грудной клетки и легких. Он помогает при постоянном кашле, меноррагии, дизурии и ранах, особенно при ожогах и ошпариваниях, которые медленно заживают. Листья и цветы также применяются для лечения отеков и кожных инфекций.