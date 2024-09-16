Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Новосибирска продолжают сидеть без горячей воды

НОВОСИБИРСК, 16 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске в разных районах продолжаются отключение горячей воды. Об отсутствии ГВС «ФедералПресс» сообщают жители Левого берега и Калининского района.

«В очередной раз отключили горячую воду, сначала сказали на два дня, а теперь уже продляют», — рассказала редакции жительница Калининского района Дарья Ч.

Новосибирцы заявили, что в Калининском районе вблизи ТЦ Golden Park вновь прорвало трубы и полился кипяток. Жители опасаются, что отопление по графику не будет подключено из-за коммунальной аварии.

Кроме того, горожане рассказали, что горячую воду в районе отключали несколько раз за лето, из них два раза по две недели.

«Так много и так часто горячую воду у нас еще никогда нет», — рассказали жители.

Напомним, на отключение горячей воды из-за активных работ по замене трубопровода жаловались большое количество людей. Жители рассказали, что последние несколько десятилетий горячую воду практически не отключали. Плановые работы проводились не более 5−12 дней.

ЖКХ