Жители Новосибирска продолжают сидеть без горячей воды

«В очередной раз отключили горячую воду, сначала сказали на два дня, а теперь уже продляют», — рассказала редакции жительница Калининского района Дарья Ч.
Новосибирцы заявили, что в Калининском районе вблизи ТЦ Golden Park вновь прорвало трубы и полился кипяток. Жители опасаются, что отопление по графику не будет подключено из-за коммунальной аварии.
Кроме того, горожане рассказали, что горячую воду в районе отключали несколько раз за лето, из них два раза по две недели.
«Так много и так часто горячую воду у нас еще никогда нет», — рассказали жители.
Напомним, на отключение горячей воды из-за активных работ по замене трубопровода жаловались большое количество людей. Жители рассказали, что последние несколько десятилетий горячую воду практически не отключали. Плановые работы проводились не более 5−12 дней.