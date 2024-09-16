Подростки сломали новый фонтан в Ардатове

В результате акта вандализма верхняя чаша трехъярусного фонтана, выполненного в классическом стиле, накренилась, сейчас он не работает. Фонтан на Соборной площади был реконструирован в конце августа. Благоустройство проводилось в рамках национального проекта «Жилище и городская среда» федерального проекта «ФКГС».