Подростки сломали новый фонтан в Ардатове

В Ардатове подростки-вандалы сломали фонтан, который не простоял и месяца. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
— По предварительным данным, это группа несовершеннолетних молодых людей, которые избегают ответственности и утверждают, что намеревались не сломать, а наоборот, починить уже повреждённый фонтан, — рассказали местные власти.
В результате акта вандализма верхняя чаша трехъярусного фонтана, выполненного в классическом стиле, накренилась, сейчас он не работает. Фонтан на Соборной площади был реконструирован в конце августа. Благоустройство проводилось в рамках национального проекта «Жилище и городская среда» федерального проекта «ФКГС».
Сейчас полиция проводит проверку по факту повреждения городского имущества.