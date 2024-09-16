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Подростки сломали новый фонтан в Ардатове

Полиция проводит проверку.

Источник: администрация Ардатовского округа

В Ардатове подростки-вандалы сломали фонтан, который не простоял и месяца. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

— По предварительным данным, это группа несовершеннолетних молодых людей, которые избегают ответственности и утверждают, что намеревались не сломать, а наоборот, починить уже повреждённый фонтан, — рассказали местные власти.

В результате акта вандализма верхняя чаша трехъярусного фонтана, выполненного в классическом стиле, накренилась, сейчас он не работает. Фонтан на Соборной площади был реконструирован в конце августа. Благоустройство проводилось в рамках национального проекта «Жилище и городская среда» федерального проекта «ФКГС».

Сейчас полиция проводит проверку по факту повреждения городского имущества.