Фуникулер в Нижегородском кремле станет частью свадебного маршрута

Торжественный запуск фуникулера, соединяющего улицу Рождественскую и Нижневолжскую набережную с находящимся на высоком склоне кремлем, состоялся в воскресенье. Одними из первых пассажиров стали молодожены, торжественную регистрацию брака которых провели прямо в здании новенького фуникулёра.
«Мы рассчитываем, что фуникулер станет не только важным элементом туристического ландшафта нашего города, но и частью новой свадебной традиции, нового маршрута молодоженов. На фуникулёре они смогут подняться от площади Народного единства к небольшой уютной Никольской церкви при манеже и памятнику Дмитрию Донскому и Ефросиньи Суздальской — покровителям супружества», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Молодоженов поздравила с регистрацией брака и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) Анна Громова.
«Уверена, что этот маршрут с необыкновенным инженерным сооружением, с памятником святым, с возможностью подняться на Часовую башню заинтересует нижегородских молодоженов. Мы же планируем включить фуникулер в проект “Императорский маршрут”. С каждым годом таких точек показа на “Императорском маршруте” в Нижегородской области становится всё больше. Для нашей делегации каждый визит в ваш регион — это новые открытия», — отметила Громова.
Первый в России фуникулёр на водяной тяге был построен в Нижнем Новгороде в 1896 году к Всероссийской промышленной и художественной выставке. Он проработал до 1926 года, а затем был заброшен и разрушен. В 2019 году в ходе раскопок на откосе Нижегородского кремля под четырехметровым слоем земли археологи обнаружили части конструкций фуникулера. На его месте в 2021 году начали строить новый подъемник. Он воссоздан на основе исторических документов и фотографий.