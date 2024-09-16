Фуникулер в Нижегородском кремле станет частью свадебного маршрута

Первый в России фуникулёр на водяной тяге был построен в Нижнем Новгороде в 1896 году к Всероссийской промышленной и художественной выставке. Он проработал до 1926 года, а затем был заброшен и разрушен. В 2019 году в ходе раскопок на откосе Нижегородского кремля под четырехметровым слоем земли археологи обнаружили части конструкций фуникулера. На его месте в 2021 году начали строить новый подъемник. Он воссоздан на основе исторических документов и фотографий.