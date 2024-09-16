34 «Точки роста» открылись в нижегородских школах

34 центра «Точка роста» открылись в нижегородских школах с начала нового учебного года. Они были созданы в сельской местности и малых городах в 27 муниципалитетах региона в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Как напомнили в министерстве образования и науки Нижегородской области, «Точки роста» — это образовательные пространства, которые позволяют детям углубленно изучать учебные дисциплины естественнонаучного и технологического профиля.
По словам министра и образования и науки региона Михаила Пучкова, в новых «Точках роста» есть все необходимое для более детального изучения биологии, химии и физики. Это цифровые лаборатории, цифровые микроскопы и наборы для проведения опытов.
«Такие центры — уникальный инструмент для внедрения на уровнях начальной и средней школы новых актуальных методов обучения и воспитания, которые уже дают результаты. Важно, что работа “Точек роста” позволяет осуществлять раннюю профориентацию юных нижегородцев», — подчеркнул министр.
Как сообщили в администрации г. о.г. Дзержинск, одна из новых «Точек роста» открылась в школе № 25 пос. Бабино. Среди доступных дополнительных программ для учеников — «Робототехника» для начальных классов, «Зеленая школа» для 5−6 классов и «Биологическая лаборатория» для 7−9 классов.
«Благодаря нацпроекту “Образование” каждый год в наших школах появляются новые образовательные пространства. Уверен, у педагогов получится грамотно и интересно организовать занятия. Так, чтобы наши дети по-настоящему влюбились в науку и, возможно, даже захотели выбрать соответствующую профессию», — сказал глава Дзержинска Иван Носков.
В министерстве отметили, что все педагоги центров «Точка роста» прошли специализированное обучение в Нижегородском институте развития образования и на дистанционной платформе Академии Минпросвещения России. Учителя получили все необходимые навыки работы с оборудованием и рекомендации, как сделать образовательный процесс увлекательным.
На сегодняшний день в Нижегородской области действуют уже 430 центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». Они работают в 50 муниципальных образования региона.
Национальный проект «Образование» реализуется в стране в соответствии с указом Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации». Его ключевая цель — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.