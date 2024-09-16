В Перми мошенники приглашают людей пройти диспансеризацию

«Пермяк не нашел в этом ничего подозрительного и выполнил все указания звонившего. Через несколько минут пенсионеру в мессенджере вновь поступил звонок. На этот раз женский голос представился сотрудником МФЦ и сообщил о взломе личного кабинета на сайте “Госуслуг”, но мужчина прекратил разговор», — отмечают в ГУ МВД России по Пермскому краю.