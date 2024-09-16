Каталог товаров мастеров и ремесленников представили в Иркутской области

В Иркутской области представили каталог товаров мастеров и ремесленников. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, таким образом с продукцией смогут ознакомиться представители бизнеса и обычные жители области.
— В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Приангарье регулярно проводятся мероприятия для мастеров: форумы, мастер-классы, ярмарки, где можно не только получить знания о мерах государственной поддержки, но и познакомиться с единомышленниками. Каталог — продолжение этой работы. Мы гордимся мастерами-ремесленниками нашего региона, которые не раз проявляли себя на различных выставках и конкурсах, получая высшие награды, — поделился первый зампред правительства Руслан Ситников.
Специальный каталог был изготовлен центром «Мой бизнес» в печатной и онлайн-версиях. В него вошли примеры сувениров от 120 ремесленников региона. Презентация проекта пройдет 26 сентября в Центре «Мой Бизнес».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе прошел традиционный фестиваль охоты и рыбалки впервые с 2020 года.