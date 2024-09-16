Крымский мост: ситуация на утро понедельника

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи — 95 авто», — говорится в сообщении.
Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.