Крымский мост: ситуация на утро понедельника

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.