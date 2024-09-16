Олбани
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост: ситуация на утро понедельника

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала расти очередь, досмотра с обеих сторон ожидают 155 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 09:00 в очереди со стороны Тамани находится 60 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи — 95 авто», — говорится в сообщении.

Досмотр на мостовом переходе — обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

Керченский мост — стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту часто наблюдается скопление транспорта. Самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.