Бар для промо-свиданий «с разводом» раскрыли в Петербурге

Ориентировочная доходность бара в день составляла 150−200 тысяч рублей. Схема развода примитивна: в приложение для знакомств мужчинам писала девушка и приглашала на прогулку по романтичному Петербургу. Во время променада спутница останавливалась возле бара на Суворовском проспекте и предлагала скрасить вечер вкусным ужином. Основное блюдо и несколько бокалов выпивки обошлись мужчинам в 28 и 65 тысяч рублей.