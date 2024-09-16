Бар для промо-свиданий «с разводом» раскрыли в Петербурге

Ориентировочная доходность бара в день составляла 150−200 тысяч рублей. Схема развода примитивна: в приложение для знакомств мужчинам писала девушка и приглашала на прогулку по романтичному Петербургу. Во время променада спутница останавливалась возле бара на Суворовском проспекте и предлагала скрасить вечер вкусным ужином. Основное блюдо и несколько бокалов выпивки обошлись мужчинам в 28 и 65 тысяч рублей.
Обманутые спутники обратились с заявлением в полицию. В рамках заведенных уголовных дел о мошенничестве сотрудники поймали владелицу бара. Ей оказалась 25-летняя уроженка Калининграда. На данный момент оперативники ищут консуматорш (в простонародье — промщиц), которые помогали проворачивать аферу.