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Бар для промо-свиданий «с разводом» раскрыли в Петербурге

В полицию Петербурга обратились несколько мужчин, которых развели «девушки из интернета». На первое свидание новая подруга приглашала спутника в бар на Суворовском проспекте, заказывала еды от 28 тысяч рублей, вкусно кушала и исчезала, сообщает МВД.

Ориентировочная доходность бара в день составляла 150−200 тысяч рублей. Схема развода примитивна: в приложение для знакомств мужчинам писала девушка и приглашала на прогулку по романтичному Петербургу. Во время променада спутница останавливалась возле бара на Суворовском проспекте и предлагала скрасить вечер вкусным ужином. Основное блюдо и несколько бокалов выпивки обошлись мужчинам в 28 и 65 тысяч рублей.

Обманутые спутники обратились с заявлением в полицию. В рамках заведенных уголовных дел о мошенничестве сотрудники поймали владелицу бара. Ей оказалась 25-летняя уроженка Калининграда. На данный момент оперативники ищут консуматорш (в простонародье — промщиц), которые помогали проворачивать аферу.