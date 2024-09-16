Жителей Приморья ждет скачок температур на этой неделе: дожди и волна холода

Во Владивостоке вторая половина сентября также начнется с облачной погоды без дождей, с температурой +15…+17 °С ночью и до +22…+26 °С днем во вторник и среду. В четверг снова пойдут дожди, которые сохранятся до ночи на пятницу. С этого дня город накроет волна холода: максимальная температура снизится от показателей от +17 до +20 °С. В пятницу также ожидается похолодание, усилится северо-западный ветер.