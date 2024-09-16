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Жителей Приморья ждет скачок температур на этой неделе: дожди и волна холода

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября, ФедералПресс. На этой неделе жителей Приморского края ожидает переменчивая погода. Солнечное теплое лето окончательно уступит место промозглой холодной осени. Подробности сообщает пресс-служба Пригидромета.

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«На наступившей неделе погодные условия в Приморском крае будут крайне неустойчивыми», — говорится в официальном телеграм-канале Примгидромета.

В понедельник, 16 сентября, прогнозируется облачная погода без значительных осадков, температура воздуха составит от +18 до +23 °С.

Во вторник ночью атмосферные фронты принесут кратковременные дожди, температура опустится до +8…+17 °С. Днем дожди прекратятся, и температура повысится на 1−3 градуса.

В среду, 18 сентября, благодаря антициклону в регионе установится ясная погода. Ночью температура понизится до +5…+12 °С, а на побережье — до +13…+17 °С. Днем воздух прогреется до +20…+27 °С.

В четверг ожидается приход новых атмосферных фронтов, которые принесут дожди в большинство районов. Ночные температуры повысятся, однако днем станет прохладнее на 2−5 градусов по сравнению со средой.

Ночь на пятницу будет дождливой, температура составит +10…+18 °С. Днем дожди прекратятся, однако за ними последует похолодание и усиление северо-западного ветра.

Во Владивостоке вторая половина сентября также начнется с облачной погоды без дождей, с температурой +15…+17 °С ночью и до +22…+26 °С днем во вторник и среду. В четверг снова пойдут дожди, которые сохранятся до ночи на пятницу. С этого дня город накроет волна холода: максимальная температура снизится от показателей от +17 до +20 °С. В пятницу также ожидается похолодание, усилится северо-западный ветер.