Жителей Приморья ждет скачок температур на этой неделе: дожди и волна холода

«На наступившей неделе погодные условия в Приморском крае будут крайне неустойчивыми», — говорится в официальном телеграм-канале Примгидромета.
В понедельник, 16 сентября, прогнозируется облачная погода без значительных осадков, температура воздуха составит от +18 до +23 °С.
Во вторник ночью атмосферные фронты принесут кратковременные дожди, температура опустится до +8…+17 °С. Днем дожди прекратятся, и температура повысится на 1−3 градуса.
В среду, 18 сентября, благодаря антициклону в регионе установится ясная погода. Ночью температура понизится до +5…+12 °С, а на побережье — до +13…+17 °С. Днем воздух прогреется до +20…+27 °С.
В четверг ожидается приход новых атмосферных фронтов, которые принесут дожди в большинство районов. Ночные температуры повысятся, однако днем станет прохладнее на 2−5 градусов по сравнению со средой.
Ночь на пятницу будет дождливой, температура составит +10…+18 °С. Днем дожди прекратятся, однако за ними последует похолодание и усиление северо-западного ветра.
Во Владивостоке вторая половина сентября также начнется с облачной погоды без дождей, с температурой +15…+17 °С ночью и до +22…+26 °С днем во вторник и среду. В четверг снова пойдут дожди, которые сохранятся до ночи на пятницу. С этого дня город накроет волна холода: максимальная температура снизится от показателей от +17 до +20 °С. В пятницу также ожидается похолодание, усилится северо-западный ветер.