Ученые изучают сейсмическую активность в Крыму после землетрясения в Черном море

Ученые изучают данные о сейсмической активности в Крыму после землетрясения в Черном море, используя радиотелескоп. Об этом сообщил заместитель директора Крымской астрофизической обсерватории Александр Вольвач.
Землетрясение магнитудой 4 в Черном море зафиксировали 1 сентября. Оно произошло на 10-километровой глубине. Эпицентр находился в 70 километрах к юго-западу от Керчи.
«Исследования проводятся на геодинамическом полигоне “Симеиз — Кацивели”, который образуют радиотелескоп РТ-22 и две лазерные станции, расположенные на южном побережье Крыма», — сказал Вольвач агентству ТАСС.
По его словам, ученые оценивают сейсмические процессы в режиме, близком к реальному времени. Специалисты могут фиксировать предвестники за 280−300 часов до самого землетрясения. Кроме того, они отслеживают координаты и направления движения пунктов на земной поверхности.
Вольвач отметил, что Крым находится близко от места соприкосновения трех тектонических плит. Под действием Африканской плиты он подвержен смещению. Ученый рассказал, что Крым движется на северо-восток со скоростью 34,8 миллиметра в год.