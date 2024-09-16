Наступившая неделя в Воронеже вновь будет теплой и сухой

Теплая и сухая погода ожидает воронежцев на новой рабочей неделе. Воздух прогреется до +25 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Прогноз погоды с понедельника, 16 сентября, по пятницу, 20 сентября, опубликовал Воронежский гидрометцентр.
В понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов. Синоптики прогнозируют восточный ветер с порывами до 15 м/сек. Самым жарким этот день был в 1994 году, когда воздух в Воронеже прогрелся до +29 градусов. Самым холодным — в 1952-м, когда столбики термометров опустились до отметки 0 градусов.
Ночью вторника, 17 сентября, столбики термометров опустятся до +12 градусов. В светлое время суток потеплеет до +24 градусов. Вновь ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Восточный ветер немного утихнет, его пиковая скорость составит 13 м/сек.
В ночь на среду температура воздуха составит +9 градусов. В светлое время суток термометры покажут +23 градуса. Осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер с порывами до 13 м/сек.
Ночью четверга, 19 сентября, столбики термометров опустятся до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов. На смену северо-восточному ветру придет северный с пиковой скоростью 11 м/сек.
В ночь на пятницу ожидается +10 градусов. В светлое время суток потеплеет до +23 градусов. Северный ветер сохранится.
Подробный прогноз на выходные РИА «Воронеж» опубликует в пятницу, 20 сентября.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Воронежской области в понедельник, 16 сентября, ожидается ветер с порывами до 17 м/сек. Желтый уровень погодной опасности будет действовать с 6:00 минимум до 18:00.