Наступившая неделя в Воронеже вновь будет теплой и сухой

В понедельник ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов. Синоптики прогнозируют восточный ветер с порывами до 15 м/сек. Самым жарким этот день был в 1994 году, когда воздух в Воронеже прогрелся до +29 градусов. Самым холодным — в 1952-м, когда столбики термометров опустились до отметки 0 градусов.