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«Начинается постепенное похолодание»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на неделю

Прохладная погода без дождей ожидается в Петербурге с 16 по 22 сентября.

Сейчас в Олбани: +17° 3 м/с 72% 763 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Теплый период в Петербурге подходит к концу. Уже сегодня, 16 сентября, в городе будет не так жарко, как в выходные. Тем не менее в ближайшие два дня столбик термометра еще будет подниматься до +22 градусов, а может даже выше. Но осень все же даст о себе знать, начиная с 18 сентября постепенно снижать температуру. Однако сырая осенняя погода пока не спешит приходить в Северную столицу. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

— В атмосфере над нами сложные преобразования, так как один антициклон над Финляндией пополняет другой основной над европейской частью России. Между ними завис атмосферный фронт с плотной облачностью, да еще и северо-восточный ветер. Так что сегодня в Петербурге будет прохладнее, чем в выходные дни. Максимальная температура составит от +22 до +24 градусов, — указал синоптик.

Завтра, 17 сентября, ветер сменит свое направление на южное, а облака уйдут. При этом будет тепло, возможно даже, будет побит рекорд 2001 года для этого дня. Тогда воздух прогрелся до +23,3 градуса.

— Но это будет последний рекорд для этого периода, так как уже с 18 сентября ветер снова поворачивает к западному, северо-западному направлению и начинается постепенное похолодание, — добавил Колесов.

Дальше погоду в Северной столице продолжит определять антициклон. Будет больше облаков, а вот осадков в течение всей недели практически не будет. Местами лишь могут пройти кратковременные дожди.