«Начинается постепенное похолодание»: Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на неделю

Теплый период в Петербурге подходит к концу. Уже сегодня, 16 сентября, в городе будет не так жарко, как в выходные. Тем не менее в ближайшие два дня столбик термометра еще будет подниматься до +22 градусов, а может даже выше. Но осень все же даст о себе знать, начиная с 18 сентября постепенно снижать температуру. Однако сырая осенняя погода пока не спешит приходить в Северную столицу. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.