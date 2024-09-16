Позируют на камеру и улыбаются: в Приморье поселились альпаки

Альпака — родственница верблюда. Они принадлежат к одному семейству, это можно заметить по их внешней схожести. Но многие отмечают, что альпаки все же выглядят милее. Невозможно остаться равнодушным при их виде — они поднимают настроение своей «улыбкой». К тому же, они общительны и любопытны, поэтому нравятся не только взрослым, но и детям.