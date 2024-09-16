Позируют на камеру и улыбаются: в Приморье поселились альпаки

На приморской ферме в Надеждинском районе живут милейшие создания — альпаки. Они мягкие, дружелюбные и любят позировать на камеру. Фотокорреспондент «Комсомольской правды — Владивосток» Мария Смитюк побывала на открытии и первой экскурсии на ферме. Подробности — читайте в материале.
Альпака — родственница верблюда. Они принадлежат к одному семейству, это можно заметить по их внешней схожести. Но многие отмечают, что альпаки все же выглядят милее. Невозможно остаться равнодушным при их виде — они поднимают настроение своей «улыбкой». К тому же, они общительны и любопытны, поэтому нравятся не только взрослым, но и детям.
Кстати, если вы переживаете за безопасность, то альпаки достаточно умны и не пытаются плюнуть в человека, в отличие от лам. А вот их шерсть гораздо ценнее. От одного копытного можно получить до пяти килограммов. Стригут их раз в год.