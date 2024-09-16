В Красноярске 98% жилых домов уже подключены к отоплению

В мэрии Красноярска сообщили, что с начала старта отопительного сезона к центральному отоплению подключены все социальные объекты города (исключая те, в которых ведется капремонт), а также 98% жилых домов.
Из 5 458 жилых домов города тепло не получили пока 60. Там либо идут работы на внутридомовых сетях, либо устраняют последствия аварий, случившихся при запуске отопления. В первую очередь специалисты восстанавливают работу объектов, которые влияют на получение тепла пяти и более домов. Такие участки есть в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Советском районах.
Отопление получили практически все здания больниц, детских садов и школ. Сегодня его включают и в зданиях Сибирского федерального университета и университета имени Решетнева по решению руководств учебных заведений.