В Красноярске 98% жилых домов уже подключены к отоплению

Из 5 458 жилых домов города тепло не получили пока 60. Там либо идут работы на внутридомовых сетях, либо устраняют последствия аварий, случившихся при запуске отопления. В первую очередь специалисты восстанавливают работу объектов, которые влияют на получение тепла пяти и более домов. Такие участки есть в Октябрьском, Железнодорожном, Центральном и Советском районах.