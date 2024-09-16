В Хабаровском крае ожидаются дожди и резкое понижение температур

В минувшие выходные мы в последний раз ощутили настоящее лето — такая теплая погода стояла, особенно в воскресенье! И вот теперь в наши пределы приходит полновластной хозяйкой осень. Все в привычной череде смены сезонов! Синоптики говорят, что лето закончилось в сроки, близкие к обычным.
— В первой половине нынешней недели в большинстве районов края сохранится погода без осадков, исключение составят северные, там местами пройдет дождь, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева. — Ветер юго-западного направления 9−14 метров в секунду. Ночь на вторник выдастся на юге края еще относительно теплой, столбик термометра опустится до +8…+14 градусов, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. В среду, 18 сентября ночные температуры понизятся до + 3…+8 градусов, в северных районах они уже будут слабо отрицательными, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. В четверг, 19 сентября к краю подойдет циклон, который накроет облаками и осадками сначала соседнюю ЕАО, а 20 сентября и наш край, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. Естественно, ожидается понижение дневных температур до +8…+13 градусов.
В выходные, 21 и 22 сентября в крае ожидается погода в основном без существенных осадков, если они и пройдут, то лишь в отдельных районах. Ночи станут еще холоднее, на рассвете температура понизится от −1 до +4 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке от +10 до +17 градусов при юго-западном ветре.
— В Хабаровске во вторник еще относительное тепло, погода ожидается без осадков, ночные температуры +10…+12 градусов, дневные +20…+22 при юго-западном ветре, -сообщила Светлана Агеева. — 18 и 19 сентября осадки в городе мало вероятны, если только вечером 19 сентября. Ночные температуры от +6 до +8 градусов, дневные +16…+ 18 градусов, ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. 20 сентября с выходом циклона в городе ожидается дождь, в выходные он прекратится. Ночные температуры ожидаются в пределах от +2 до +3 градуса, днем при осадках +11…+13 градусов.
В субботу и воскресенье к нам вернется солнце, днем воздух прогреется до +14…+17 градусов.
Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 225 сантиметров, в ближайшие дни вода в реке упадет еще на 25−30 сантиметров.