В Хабаровском крае ожидаются дожди и резкое понижение температур

— В первой половине нынешней недели в большинстве районов края сохранится погода без осадков, исключение составят северные, там местами пройдет дождь, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева. — Ветер юго-западного направления 9−14 метров в секунду. Ночь на вторник выдастся на юге края еще относительно теплой, столбик термометра опустится до +8…+14 градусов, днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. В среду, 18 сентября ночные температуры понизятся до + 3…+8 градусов, в северных районах они уже будут слабо отрицательными, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. В четверг, 19 сентября к краю подойдет циклон, который накроет облаками и осадками сначала соседнюю ЕАО, а 20 сентября и наш край, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные. Естественно, ожидается понижение дневных температур до +8…+13 градусов.