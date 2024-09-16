На станции «Марьина Роща» БКЛ установили цифровую стойку «Живое общение»

На цифровых транспортных объектах разместили QR-коды, с помощью которых пассажирам предлагают оставить свой отзыв о нововведениях. Их можно отсканировать на навигационных стелах с картой местности и схемой метро перед входом, в вестибюле и на платформах станции и городского вокзала, а также на цифровых плакатах.