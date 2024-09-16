На станции «Марьина Роща» БКЛ установили цифровую стойку «Живое общение»

В Москве появились первые цифровые транспортные объекты — на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и в терминале № 1 городского вокзала Нижегородская. О том, какими полезными функциями могут воспользоваться пассажиры, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«В конце августа Сергей Собянин открыл первые в России цифровые транспортные объекты. На станции “Марьина Роща” для удобства пассажиров разместили уникальную интерактивную стойку “Живое общение”. С ее помощью можно в любое время получить консультацию, а также приобрести билеты и сувенирную продукцию», — отметил вице-мэр.
Пассажиров станции метро «Марьина Роща» БКЛ на стойке «Живое общение» встречает виртуальный 3D-ассистент в образе чат-бота Александры. Александра может проконсультировать по разным вопросам, помочь приобрести сувениры метрополитена и пополнить проездной билет, показать план станции, связаться с оператором контакт-центра «Московский транспорт», а также построить маршрут на интерактивной схеме метро.
Кроме того, станцию оборудовали турникетами улучшенной конструкции и новыми автоматами по продаже билетов с дополнительными функциями. Специальная подсветка под потолком подскажет, насколько загружены вагоны прибывающего поезда. Интерактивные информационные стенды и проекторы выводят на своды эскалатора разную полезную информацию, в том числе о погоде.
В терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская и на станции метро «Марьина Роща» можно встретить цифровую анимированную навигацию и сенсорные указатели, где отмечают карту местности, схему метро, статус доступности для маломобильных пассажиров и информацию о наземном транспорте.
На цифровых транспортных объектах разместили QR-коды, с помощью которых пассажирам предлагают оставить свой отзыв о нововведениях. Их можно отсканировать на навигационных стелах с картой местности и схемой метро перед входом, в вестибюле и на платформах станции и городского вокзала, а также на цифровых плакатах.