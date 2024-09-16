Собянин: До конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов

В столице возвели 63 объекта социальной инфраструктуры с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Строительство ведется с учетом потребностей каждого района. Всем должно быть удобно добираться до школы, садика или поликлиники», — отметил мэр Москвы.
В городе появилось 15 школ и учебных корпусов для 11 703 учащихся с дошкольными отделениями на 525 мест, 22 детских сада для 4517 малышей, девять медицинских объектов, 10 спортивных сооружений и семь учреждений культуры.
Часть строений — 42 здания — возвели за счет инвесторов и федерального бюджета.
На средства города и инвесторов построили общеобразовательную школу с бассейном на 2100 мест в Троицке, корпус лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», теннисный центр в «Лужниках», музейно-выставочный центр «Коллекция» на территории бывшей промзоны «ЗИЛ».
До конца года планируется достроить еще около 40 различных социальных объектов.