В Иркутск прибыли участники проекта «Сибирь здесь»

В столицу Приангарья приехали 112 путешественников, которые уже успели побывать в Омске, Новосибирске, Бийске, Томске, Новокузнецке, Абакане и Красноярске. У нас они проедут с экскурсиями по Иркутску, посетят музей «Тальцы» и Листвянку, проедут на теплоходе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Это был первый пробный маршрут проекта «Сибирь здесь», в числе участников есть представители турбизнеса, журналисты и семьи участников СВО. Проехали по маршруту и шесть семей погибших бойцов из Усть-Илимского района.