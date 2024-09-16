В Иркутск прибыли участники проекта «Сибирь здесь»

Поезд с участниками первого межрегионального туристического проекта «Сибирь здесь» прибыл на железнодорожный вокзал Иркутска. Для гостей устроили торжественную встречу, их приветствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Вижу, что участники проекта очень довольны своим путешествием. Мы для них тоже приготовили насыщенную познавательную программу, — отметил губернатор.
Глава региона пообещал обратиться к инициатору проекта, полпреду президента РФ в СФО Анатолию Серышеву, с предложением развивать подобный вид туризма.
В столицу Приангарья приехали 112 путешественников, которые уже успели побывать в Омске, Новосибирске, Бийске, Томске, Новокузнецке, Абакане и Красноярске. У нас они проедут с экскурсиями по Иркутску, посетят музей «Тальцы» и Листвянку, проедут на теплоходе вдоль Кругобайкальской железной дороги. Это был первый пробный маршрут проекта «Сибирь здесь», в числе участников есть представители турбизнеса, журналисты и семьи участников СВО. Проехали по маршруту и шесть семей погибших бойцов из Усть-Илимского района.
По плану для массового туризма такой поезд, проходящий через несколько сибирских регионов, будет запущен уже в следующем году. Таким образом выполняется одна из ключевых задач нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».