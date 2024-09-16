«Газпром нефть» начинает прием заявок на грантовый конкурс «Родные города»

«Мы рады, что “Газпром нефть” является нашим партнером в этом направлении. Благодаря грантовому конкурсу ежегодно мы получаем десятки полезных и эффективных инициатив, которые делают наш город событийно и визуально привлекательнее. Спортивные площадки, фестивали, творческие лаборатории — это и многое другое создано омичами с любовью и заботой о родном крае», — сказала министр.