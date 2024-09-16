«Газпром нефть» начинает прием заявок на грантовый конкурс «Родные города»

Дан старт новому циклу грантового конкурса «Родные города» компании «Газпром нефть». Гранты выделяются на реализацию проектов в области культуры, экологии, благоустройства, образования и спорта.
«Ключевой принцип наших социальных инвестиций — партнерство. Вместе с командами победителей грантового конкурса мы создаем проекты, которые нужны регионам деятельности “Газпром нефти” и отвечают интересам и потребностям местных жителей. Через инструмент грантовой поддержки мы формируем комплексную систему устойчивого развития территорий, которая позволяет развивать эффективные общественно-значимые инициативы неравнодушных людей», — подчеркнула директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Главный критерий — польза для жителей конкретного населенного пункта. Стать участниками конкурса приглашают бюджетные учреждения и некоммерческие организации, также подать заявки могут активисты из Омска и Тарского района. Победители конкурса получат на свои проекты до 1,5 млн рублей.
По словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций региона Анастасии Терпуговой вовлечение жителей Омска в жизнь родного города — одна из актуальных задач областного правительства.
«Мы рады, что “Газпром нефть” является нашим партнером в этом направлении. Благодаря грантовому конкурсу ежегодно мы получаем десятки полезных и эффективных инициатив, которые делают наш город событийно и визуально привлекательнее. Спортивные площадки, фестивали, творческие лаборатории — это и многое другое создано омичами с любовью и заботой о родном крае», — сказала министр.
В Омске поддержку конкурсу оказывает Омский НПЗ. В прошлом году предприятие выделило 12 грантовых проектов. В основном — это образовательные и культурные инициативы. К примеру, такие как мобильная арт-лаборатория, школа книжного блогера, лекции и выставки.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что предприятие в рамках «Родных городов» каждый год поддерживает лучшие проекты в области образования, спорта и культуры.
«Благодаря многолетней системной работе улучшается качество жизни в регионе, создаются условия для развития творческой и научной среды. Наше предприятие в этом процессе выступает как полноценный социальный партнер, оказывая экспертную, волонтерскую и медийную поддержку», — сказал Олег Белявский.
Подать заявку на грантовый конкурс «Газпром нефти» можно с 16 сентября до 31 октября 2024 года на специальной странице «Родных городов». Победителей определят в феврале 2025 года.