Часть школ Альметьевска взяли под дополнительную охрану

Сегодня в Челябинске школьник напал на педагогов и учеников с молотком в школе. По информации Baza, пострадали 3 ребенка и 1 учительница. Пострадавшая 13-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что ситуация взята на личный контроль.