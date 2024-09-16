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Часть школ Альметьевска взяли под дополнительную охрану

Часть школ Альметьевска были взяты под дополнительную охрану после фейковых сообщений о готовящихся нападениях. Об этом сообщил глава города Тимур Нагуманов в своем Telegram-канале.

Правоохранительные органы проверили информацию о планируемых атаках на школы. Она оказалась фейковой. Тем не менее охрану в указанных школах усилили.

Сообщения о готовящихся атаках опубликованы в одном из Telegram-каналов. Глава Альметьевска рассказал, что личность подозреваемого в распространении фейковой информации установлена. Его могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Правоохранительные органы занимаются данным вопросом, а школы Альметьевска работают в штатном режиме.

«Могу сказать, что угрозы для нас с вами и наших детей нет», — заявил глава города.

Тимур Нагуманов просит местных жителей не паниковать и доверять только проверенным источникам.

Сегодня в Челябинске школьник напал на педагогов и учеников с молотком в школе. По информации Baza, пострадали 3 ребенка и 1 учительница. Пострадавшая 13-летняя девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Губернатор региона Алексей Текслер сообщил, что ситуация взята на личный контроль.

образование