Новороссийский бетон вошел в Книгу рекордов России

Новороссийский бетон вошел в Книгу рекордом России. Строительный материал признали самым прочным в стране. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.
Специальная формула бетона прошла экспертизу в независимой лаборатории. Материал получил оценку в 116% от заявленной марки М1000.
«Мыс Любви уже украсил арт-объект “Рекорды Новороссийска”. В ближайшее время в рекреационной зоне “Нептун” появится красочный мурал с изображением важных достижений города-героя», — рассказал Андрей Кравченко.
Скульптор из Новороссийска Евгений Соколов предложил увековечить индустриальные рекорды в единой концепции: крупнейший торговый порт страны, самый крупный в свое время амбар-элеватор, самый прочный бетон.