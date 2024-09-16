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Новороссийский бетон вошел в Книгу рекордов России

Новороссийский бетон признали самым прочным в России.

Источник: Новороссийск - город рекордов

Новороссийский бетон вошел в Книгу рекордом России. Строительный материал признали самым прочным в стране. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Специальная формула бетона прошла экспертизу в независимой лаборатории. Материал получил оценку в 116% от заявленной марки М1000.

«Мыс Любви уже украсил арт-объект “Рекорды Новороссийска”. В ближайшее время в рекреационной зоне “Нептун” появится красочный мурал с изображением важных достижений города-героя», — рассказал Андрей Кравченко.

Скульптор из Новороссийска Евгений Соколов предложил увековечить индустриальные рекорды в единой концепции: крупнейший торговый порт страны, самый крупный в свое время амбар-элеватор, самый прочный бетон.

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