Шел убивать жену. Мужчину с оружием заметили утром на улице в Чите

В Чите утром 15 августа работники ОМОНа «Коршун» находились в городе по своим делам, однако в какой-то момент заметили подозрительного мужчину. Он пытался спрятать под своим пальто предмет, который был очень похож на оружие. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Забайкальскому краю.