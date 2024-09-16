Шел убивать жену. Мужчину с оружием заметили утром на улице в Чите

В Чите утром 15 августа работники ОМОНа «Коршун» находились в городе по своим делам, однако в какой-то момент заметили подозрительного мужчину. Он пытался спрятать под своим пальто предмет, который был очень похож на оружие. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Забайкальскому краю.
— Росгвардеец представился ему и предложил отдать оружие. После чего он добровольно передал самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-410», — рассказали в пресс-службе управления.
Мужчина сообщил, что оружие ему понадобилось для убийства жены. Неизвестно, по какой причине он собирался пойти на преступление. Представитель Росгвардии вызвал на место полицию. В итоге задержанного привлекли к административной ответственности за нарушение правил ношения оружия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие три дня телефонные мошенники похитили более 12,5 миллионов рублей у жителей Приангарья.