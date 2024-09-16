Когда дадут горячую воду и отопление? Жителям Иркутска рассказали о подготовке к предстоящему отопительному сезону

На календаре уже середина сентября, а за окном с каждым днем температуры опускаются все ниже. При этом в Иркутске на некоторых адресах продолжается отключение горячей воды, а батареи в квартирах все не греют. На волнующие вопросы о предстоящем отопительном сезоне ответил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Когда начнется отопительный сезон в Иркутске?
— В Иркутске в этом году отопительный сезон стартует 18 сентября. Норматив начинается, когда пять дней подряд температура не поднимается выше +8. В первую очередь подключат социальные объекты — школы, детские сады, больницы, а потом и жилые дома, — рассказал мэр Руслан Болотов. — Основным теплоисточником для города сегодня остается Новая Иркутская ТЭЦ и 33 котельные, готовность которых сегодня составляет выше 97%.
Хорошей новостью стало подключение микрорайона Березовый к центральной системе теплоснабжения. Теперь мазутную котельную, которая ранее доставляла некие неудобства, можно будет закрыть, а пользователей снабдить коммунальной услугой.
Зачем отключали горячую воду летом?
— В первую очередь, это гидравлические испытания, без их проведения убедится в надежности сетей практически невозможно, — отметил градоначальник. — Во вторых, что касается нашего Октябрьского округа, летом проводилась очень серьезная реконструкция тепловой сети магистрального трубопровода. Чтобы жители получали горячую воду (на период летних отключений — Прим. Ред.) был обустроен временный трубопровод. Сейчас идет переключение обратно.
Почему отключили горячую воду в сентябре?
— Энергетики подали воду, но на ряде сетей произошло завоздушивание. Сейчас с этой проблемой достаточно активно работают, в том числе в ночное время. Я уверен, что в конечном итоге эту задачу решат в ближайшие сутки, — сказал Руслан Болотов.
Напомним, без горячей воды с 12 по 17 сентября осталась внушительная часть Октябрьского округа. Что вызвала определенные негодования среди жителей областного центра, учитывая похолодание и отсутствие отопления.
— Сетям большого диаметра требуется, как правило, около суток, чтобы только слить горячую воду из труб. Далее в течение трех дней прошли сварочные работы, и затем не менее суток — снова на заполнение. Если резко включить воду и не соблюдать гидравлические режимы, то появится очень высокая вероятность порывов, — отметил мэр.
Что с тепловым лучом на Баррикад?
— Тепловой луч — глобальная работа. Мы шли к этому проекту очень долго и с большими трудностями. За последние десятки лет к такой работе мы даже не надеялись приступить. Это касается не только развития территории предместья, но и во многом ещё определит состояние надежности по теплоснабжению Иркутска в целом. Срок и график соблюдается. Окончание работ с закрытием и переключением котельных, которые находятся в этом районе баррикад запланировано на декабрь 2025 года, — заключил Руслан Болотов.
А В ЭТО ВРЕМЯ.
В области тоже готовятся к отопительному сезону.
Хватит ли угля на отопительный период в поселке Мама?
— Контракты что по Маме, что по Бодайбо, что по другим поселкам, заключены. Сегодня достаточно большое количество угля находится на выгрузке, — отметил министр жилищной политики и энергетики Анатолий Никитин. — К сожалению Мамско-Чуйский район не справился самостоятельно с подготовкой к отопительному периоду, а ресурсоснабжающие организации с оплатой по заключенным договорам поэтому нам пришлось заключить поставки угля 17,5 тысяч тонн из аварийно-технического запаса Иркутской области.
Непростая ситуация сложилась в Слюдянке, где тоже отсутствует аварийно-технический запас. Прохождение отопительного сезона в этих районах находится на контроле министерства.
А что с подключением электричества в Иркутском районе?
— На сегодняшний день, ИЭСК должна предоставить нам все списки льготников, кто первоочередные на подключение и эту проблему будем решать. Правоохранительные органы и правительство Иркутской области держат эту ситуацию на контроле. Думаю, до конца года компанией более двух тысяч абонентов будут подключены, — заключил Анатолий Никитин.