Когда дадут горячую воду и отопление? Жителям Иркутска рассказали о подготовке к предстоящему отопительному сезону

— Тепловой луч — глобальная работа. Мы шли к этому проекту очень долго и с большими трудностями. За последние десятки лет к такой работе мы даже не надеялись приступить. Это касается не только развития территории предместья, но и во многом ещё определит состояние надежности по теплоснабжению Иркутска в целом. Срок и график соблюдается. Окончание работ с закрытием и переключением котельных, которые находятся в этом районе баррикад запланировано на декабрь 2025 года, — заключил Руслан Болотов.