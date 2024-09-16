В историческом парке в Сосновке обустроили дорожки и набережную вокруг пруда

На месте заброшенного мелиоративного пруда, заросшего камышами, теперь появилось озеро. Пруд очистили, укрепили берега и создали зону отдыха с аккуратными дорожками. Завершили устройство всех 1500 метров прогулочных дорожек. Провели санитарную чистку после строительных работ. Теперь здесь чисто, тихо, зелено, и в пруду уже поселилась самая смелая уточка! — сообщил глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой на своей странице «ВКонтакте».