В историческом парке в Сосновке обустроили дорожки и набережную вокруг пруда

В историческом парке в Сосновке завершили первый этап благоустройства. На территории проложили дорожки и деревянную набережную вокруг водоёма.
На месте заброшенного мелиоративного пруда, заросшего камышами, теперь появилось озеро. Пруд очистили, укрепили берега и создали зону отдыха с аккуратными дорожками. Завершили устройство всех 1500 метров прогулочных дорожек. Провели санитарную чистку после строительных работ. Теперь здесь чисто, тихо, зелено, и в пруду уже поселилась самая смелая уточка! — сообщил глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой на своей странице «ВКонтакте».
В феврале 2024 года власти заключили контракт с компанией «Мосинжиниринг». Подрядчик получит за работы более 20 млн рублей.
Дорожки из лиственницы обустроили по довоенным картам, так что они повторяют историческую трассировку. Деревянный настил уложили на пластиковые трубы, чтобы сохранить корни деревьев и природный ландшафт.
Парк Сосновка является памятником природы регионального значения. Его площадь составляет 15,5 гектара. Там произрастают уникальные деревья и кустарники. Возраст некоторых грабов и буков достигает 200 лет. Благоустройством территории занимался хозяин имения Бледау граф Адольф фон Батоцки в начале ХХ века. Он высаживал здесь редкие растения, изучать которые приезжали учёные из разных уголков мира.
На прилегающей к парку территории планируют обустроить дендропарк. Его площадь составит 9,5 гектара. Работы по благоустройству территорий планируют синхронизировать.