В некоторых домах Кировского района на сутки прекратят водоснабжение

Жители ряда домов Кировского района Казани на сутки останутся без подачи воды. Это связано с подключением переложенного участка водопровода в поселке Юдино к централизованным сетям водоснабжения.
Как сообщили в МУП «Водоканал», с 9:00 24 сентября до 11:00 25 сентября будет прекращена подача воды по следующим адресам:
ул. Ветровая;
ул. Воркутинская;
ул. Гаванская, 59, 61а, 61б, 61 (корп.1), 67, 71, 75; четные номера домов от № 46 по № 90/17, нечетные номера домов от № 31 по № 53;
пер. Гаванский;
пер. Герцена;
ул. Железнодорожников, 19, 19 (корп.1), 19б, 21, 22, 23, 24, 26/31, 27/33; 29; четные номера домов от № 8/1 по № 66, нечетные номера домов от № 3 по № 61;
ул. Ильича, 3, 4, 5, 5а, 25, 26, 28, 30, 31/26, 33/27, 34/5, 35, 36, 38, 38а, 40, 42, 54;
ул. Каширская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11;
ул. Л. Красикова, 5/34, 7, 9, 11, 12, 12а, 12Б, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 20;
ул. Магазинная;
ул. Односторонняя Парковая;
ул. Привокзальная, 1, 1а, 1 (корп.1), 6, 6 (корп.1), 8, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14Б, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
ул. Революционная, 44, 45, 47, 47а, 49, 56, 69, 75, 77, 78, 82; четные номера домов от № 32 по № 68, нечетные номера домов от № 73 по № 89;
пер. Революционный, 20; четные номера домов от № 6 по № 12, нечетные номера домов от №⅚ по № 35 (стр.2);
ул. Сортировочная, 13а; дома от № 11 по № 49;
ул. Тепловозников;
ул. Ферганская, 3, 5, 7; четные номера домов от № 2 по № 36а;
ул. Черемховская, 21, 23;
ул. Черногорская;
ул. Яна Юдина, 1, 26; четные номера домов от № 8 по № 88, нечетные номера домов от № 15 по № 81.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.