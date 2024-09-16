Красноярцы более 700 раз пожаловались на проблемы с отоплением

Красноярцам напоминают, что о проблемах с отоплением сначала нужно сообщить в свою управляющую компанию по телефонам, указанным в квитанции по квартплате. Если проблема не решается — обратиться на горячую линию или в социальные сети администрации района, или в службу 005.