Красноярцы более 700 раз пожаловались на проблемы с отоплением

С 12 сентября в краевом центре стартовал отопительный сезон, и начали работать горячие линии по вопросам отопления. Жалобы красноярцы оставляют и в соцсетях, а также могут сообщить о проблемах с отоплением по телефону: 223−85−05.
По данным мэрии Красноярска, специалисты обработали более 700 сообщений. В 500 случаях проблемы решены, по 200 — проводится работа. В большинстве случаев проблемы были частного характера: в квартире завоздушен один или несколько стояков и требуется вмешательство слесарей из управляющей компании.
Красноярцам напоминают, что о проблемах с отоплением сначала нужно сообщить в свою управляющую компанию по телефонам, указанным в квитанции по квартплате. Если проблема не решается — обратиться на горячую линию или в социальные сети администрации района, или в службу 005.
Добавим, к отоплению подключены уже 98% жилых домов Красноярска.