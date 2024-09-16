Омичам с 19-й Линии помогут получить страховые выплаты

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест провел и губернатор Виталий Хоценко провели выездное совещание на улице 19-я Линия, где в середине июля произошел крупный пожар, повредивший газопровод. Единовременную материальную помощь в размере 25 тыс. рублей получили 28 человек, еще 31 человек — выплаты в размере 50−100 тыс. рублей за полную или частичную утрату имущества.