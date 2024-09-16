Омичам с 19-й Линии помогут получить страховые выплаты

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест провел и губернатор Виталий Хоценко провели выездное совещание на улице 19-я Линия, где в середине июля произошел крупный пожар, повредивший газопровод. Единовременную материальную помощь в размере 25 тыс. рублей получили 28 человек, еще 31 человек — выплаты в размере 50−100 тыс. рублей за полную или частичную утрату имущества.
Сейчас на улице восстановлено водоснабжение и газоснабжение. Специалисты «Омскгоргаза» продолжают восстанавливать поврежденный газопровод. Ремонтные работы должны завершить до 1 октября. В следующем году газоснабжение восстановят по основной схеме.
Сергей Шелест также отметил, что в мэрии помогут омичам получить выплаты от Всероссийской страховой компании.
«В настоящий момент ведется работа по получению двух документов — от Ростехнадзора и Следственного комитета. Связался с руководителями структур, обещали помочь и до 20 сентября все документы выпустить», — рассказал мэр.
Глава города добавил, что мэрия уже связалась с собственником страховой компании. В администрации проконтролируют, чтобы все пострадавшие омичи получили полагающиеся им выплаты.