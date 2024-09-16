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Главные новости 16 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 16 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 сентября 2024 года.

Что известно о предполагаемой попытке покушения на Трампа

Источник: Reuters

15 сентября в Уэст-Палм-Бич, Флорида, произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Стрельба началась возле гольф-клуба, где играл экс-президент США. Секретная служба открыла огонь по вооружённому подозреваемому, который смог скрыться в кустах. Трамп не пострадал.

СВР: Киев хочет инсценировать удар России по детскому учреждению

Служба внешней разведки РФ сообщает, что Киев, по указанию США, готовит провокацию, инсценировав российский ракетный удар по детскому учреждению с большим количеством жертв. Планируется широкое медийное освещение происшествия.

В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов

Источник: РИА "Новости"

Школьник с молотком напал на педагогов и учеников в школе № 68. Есть пострадавшие, они госпитализированы. На месте работают правоохранительные органы и глава города. Губернатор Текслер взял ситуацию под контроль и поручил проверить меры безопасности в школах.

Кабмин не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы

Правительство РФ отклонило законопроект, разрешающий школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. Документ нуждается в значительной доработке. Законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.

Раскрыта новая схема мошенничества с мобильными тарифами россиян

Источник: Getty Images/Unsplash

Мошенники начали звонить абонентам под видом операторов связи, предлагая мобильные тарифы со скидками. Затем они просят перевести деньги якобы для «гарантии подключения». В «Билайне» предупреждают об увеличении таких случаев мошенничества.