Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 сентября 2024 года.
Что известно о предполагаемой попытке покушения на Трампа
15 сентября в Уэст-Палм-Бич, Флорида, произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Стрельба началась возле гольф-клуба, где играл экс-президент США. Секретная служба открыла огонь по вооружённому подозреваемому, который смог скрыться в кустах. Трамп не пострадал.
СВР: Киев хочет инсценировать удар России по детскому учреждению
Служба внешней разведки РФ сообщает, что Киев, по указанию США, готовит провокацию, инсценировав российский ракетный удар по детскому учреждению с большим количеством жертв. Планируется широкое медийное освещение происшествия.
В Челябинске школьник с молотком напал на учеников и педагогов
Школьник с молотком напал на педагогов и учеников в школе № 68. Есть пострадавшие, они госпитализированы. На месте работают правоохранительные органы и глава города. Губернатор Текслер взял ситуацию под контроль и поручил проверить меры безопасности в школах.
Кабмин не поддержал законопроект о локальных запретах на хиджабы
Правительство РФ отклонило законопроект, разрешающий школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду. Документ нуждается в значительной доработке. Законопроект был внесен вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.
Раскрыта новая схема мошенничества с мобильными тарифами россиян
Мошенники начали звонить абонентам под видом операторов связи, предлагая мобильные тарифы со скидками. Затем они просят перевести деньги якобы для «гарантии подключения». В «Билайне» предупреждают об увеличении таких случаев мошенничества.