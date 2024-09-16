67 многодетных семей Иркутской области за 12 лет получили новые «Газели»

В текущем году в конкурсе на получение транспорта для многодетных участвовали 25 семей из девяти городов и десяти районов области. Восемь из них победили. Чтобы принять участие необходимо иметь семь и более детей, которым еще не исполнилось 18 лет. В их число входят дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.