67 многодетных семей Иркутской области за 12 лет получили новые «Газели»

В Иркутской области за 12 лет 67 многодетных семей получили новые «Газели». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в их число вошли восемь семей, которым губернатор Игорь Кобзев передал ключи от автомобилей 16 сентября.
— Основное предназначение семьи — вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определиться в непростом мире человеческих отношений. А быть многодетной семьей — тяжкий труд и большая ответственность. Уверен, автомобили послужат на благо ваших семей, — сказал глава региона Игорь Кобзев.
В текущем году в конкурсе на получение транспорта для многодетных участвовали 25 семей из девяти городов и десяти районов области. Восемь из них победили. Чтобы принять участие необходимо иметь семь и более детей, которым еще не исполнилось 18 лет. В их число входят дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.