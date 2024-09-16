Фит Megan Thee Stallion и RM из BTS стал официальным саундтреком WWE SmackDown

Совместный сингл рэперши Megan Thee Stallion и RM из K-pop-бэнда BTS «Neva Play» был выбран новой открывающей темой для рестлинг-шоу WWE SmackDown (1999-…). Пока что неизвестно, ограничится ли коллаборация артистов с площадкой только этим.
Новость о том, что Neva Play стал саундтреком популярной спортивной программы, опубликовали представители WWE в соцсетях. Смена музыкальной темы приурочена к старту нового сезона шоу.
В прошлом году рестлинг был довольно популярен у селебрити: на ринг вышли сразу две большие звезды — Снуп Догг и Бэд Банни. Пока что никаких анонсов не было, так что остается только гадать, будет ли нечто подобное в нынешнем сезоне.