Фит Megan Thee Stallion и RM из BTS стал официальным саундтреком WWE SmackDown

В прошлом году рестлинг был довольно популярен у селебрити: на ринг вышли сразу две большие звезды — Снуп Догг и Бэд Банни. Пока что никаких анонсов не было, так что остается только гадать, будет ли нечто подобное в нынешнем сезоне.